В Греции нашли дерево возрастом 20 миллионов лет

10 Июль 2020 2020-07-10T18:05:51+03:00

В этом месте ученые впервые столкнулись с такой находкой. Фото: Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest

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В Греции обнаружили гигантский окаменелый ствол дерева, возраст которого составляет порядка 20 миллионов лет. На острове Лемнос межведомственная команда исследователей проводила изыскательные работы, когда обнаружила необыкновенную находку.

Ранее ученые уже находили в Греции многочисленные остатки окаменелого леса, но это было на соседнем острове Лесбос.

На данный момент проведен только первый этап раскопок. В результате его был найден ствол окаменелого дерева длинной около 8 метров. Ученые утверждают, что ствол все еще сохраняет древесные характеристики. Отчет появился на сайте Музея естественной истории проекта "Окаменелый лес на Лесбосе".

Кора и древесные кольца хорошо сохранились, что позволит исследователям дать точную оценку своей находке - роду и типу дерева. Именно в месте раскопок миллионы лет назад проходила активная вулканическая деятельность. Лава законсервировала деревья, что помогло им сохраниться до наших дней.

Большинство подобных окаменелых деревьев находятся на морском дне между двумя островами Лесбос и Лемнос. Данную находку ученые считают большой удачей. Они планируют раскопать дерево целиком.

ИСТОЧНИК KP.RU