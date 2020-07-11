Итоги экспертизы по тайне перевала Дятлова: Проверены версии об "огненных шарах" и ракетных испытаниях

11 Июль 2020 2020-07-11T13:24:18+03:00

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Эксперт-юрист Андрей Курьяков, изучающий тайну гибели туристов группы Дятлова на безымянном перевале в 1959 году. Курьяков рассказал на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды", что движение "огненных шаров" изучил эксперт-трасолог и выснил, что они вероятнее всего являются метеозондами.

- Некоторые из этих объектов также могли быть эффектом галло. И по общим и частным признакам опроверг, что эти объекты имеют отношение к ракетным испытаниям. Таким образом версия с "огненными шарами" и их влиянием на гибель группы Дятлова была опровергнула, - заявил Курьяков.

Все версии трагедии, произошедшей на Северном Урале в феврале 1959 года, опубликованы в специальном проекте на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU