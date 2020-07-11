Кудрин заявил о застое в экономике России

11 Июль 2020 2020-07-11T17:35:19+03:00

Темпы экономического роста могут составить 3-5%, но для этого нужно провести реформы

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 11 июля заявил, что экономика России в настоящее время находится в застое, однако ее темпы роста могут составить 3-5 процентов. Об уровне ВВП, экономической деятельности и зависимости от экспорта нефти он рассказал во время 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара.

По словам Кудрина, если официальный прогноз на текущий год сбудется и ВВП России упадет, то за последние десять лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%, а это исторический минимум.

- Сегодня мы выросли к 1990 году всего на 30 процентов, это не много для мировой экономика. России способна иметь темпы роста в 3 и 5 процентов, у нас большие резервы. Несмотря на то, что речь о поднятии потенциала ведется много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое, - сказал глава Счетной палаты.

Торможение российской экономики, по словам эксперта, связано с непроведением необходимых структурных и институциональных реформ, а для снижения зависимости экономики от экспорта нефтяных ресурсов в стране нужно увеличивать вложения в человеческий капитал, в образование, инновации и науку.

- По нашим оценкам, нужно делать больше на один процент ВВП в ближайшие годы. Страна должна генерировать данные вложения, а потом и частный сектор вложит свои деньги, - объяснил Алексей Кудрин, добавив, что в здравоохранение необходимо вкладывать примерно на один процент больше для достижения достойного качества жизни.

Глава Счетной палаты отметил, что в государстве достаточно высокий уровень регуляторной нагрузки при низком качестве госуправления – именно для решения этой проблемы следует провести реформу кадров, управления, подготовки служащих, их мотивации и профессионализма. Требуется также в два раза снизить регуляторную нагрузку и контрольную надзорную нагрузку на российскую экономику.

Как ранее писал сайт kp.ru, на территории России недавно пошли слухи о том, что в стране грядет деноминация. Центробанк назвал их нелепыми и безосновательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU