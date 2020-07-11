11 Июль 2020 2020-07-11T19:40:25+03:00

Врач сообщил о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции переносится участвующими в испытаниях добровольцами хорошо, а состояние их здоровья не вызывает никаких опасений. Об этом в субботу, 11 июля, рассказал в ходе беседы с журналистами глава Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.

В клинических испытаниях прививки от заболевания, которую разработал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, участвуют 38 добровольцев.

- Вакцина переносится хорошо, состояние не вызывает клинических никаких опасений. В конце этого месяца будут готовы достоверные результаты проведения первой фазы испытаний, - рассказал Сергей Семитко.

Испытания вакцины от коронавируса от российских разработчиков проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко российского министерства обороны, параллельно такие же испытания на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, готовятся к следующему этапу тестов 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU