12 Июль 2020 2020-07-12T05:13:12+03:00

Сбежавшая из Китая в США вирусолог раскрыла правду о коронавирусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор считает, что о существовании covid-19 китайские врачи знали еще раньше, чем началась эпидемия

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Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь сбежада в США и раскрыла правду о коронавирусе.

По ее словам, власти Китая скрыли информацию об опасности covid-19. Об этом она завила в интервью Fox News.

Женщина утверждает, что не исключает возможность в будущем оказаться в числе "исчезнувших" информаторов. Янь также считает, что власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом.

Руководители вирусолога игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти не одну человеческую жизнь, уверена доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU