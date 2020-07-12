12 Июль 2020 2020-07-12T06:22:26+03:00

Сбежавшая из Китая в США вирусолог раскрыла правду о коронавирусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор считает, что о существовании covid-19 китайские врачи знали еще раньше, чем началась эпидемия

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Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь сбежада в США и раскрыла правду о коронавирусе.

По ее словам, власти Китая скрыли информацию об опасности covid-19. Об этом она завила в интервью Fox News.

Женщина утверждает, что не исключает возможность в будущем оказаться в числе "исчезнувших" информаторов. Янь также считает, что власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом.

Руководители вирусолога игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти не одну человеческую жизнь, уверена доктор.

Янь кроме этого заявила, что один из ее знакомых-ученых в Китае знал о передаче вируса от человека человеку до того момента, когда это было признано властями страны или ВОЗ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. На данный момент ученые многих стран бьются над созданием вакцины против covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU