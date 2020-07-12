12 Июль 2020 2020-07-12T06:53:57+03:00

Старшая сестра Кардашьян восхитила фанатов фото в бикини и без косметики. Фото : инстаграм

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Старшая сестра известной телезвезды и бизнес-вуман Ким Кардашьян Кортни восхитила поклонников и показала фото. Снимок опубликован на ее странице в Instagram.

На размещенном изображении 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в бикини с анималистичным принтом собственной марки Good American. при этом ее сфотографировали с мокрыми волосами, без макияжа и различных украшений. За небольшое количество времени публикация уже набрала больше 1,4 миллиона лайков.

В комментариях к посту многочисленные фанаты восхитились внешним видом знаменитости. «И у тебя трое детей?», «Вау! Какое тело!», «Величественная и великолепная», «Выглядишь чудесно, Кортни!» - писали они.

Ранее сообщалось, что Кортни можно считать самой скромной из семейства Кардашьян - она меньше всего отдала денег пластическим хирургам. Среди исправленных частей тела нос и грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU