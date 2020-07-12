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В мире

Илон Маск стал седьмым в списке самых богатых людей мира

Состояние директора Tesla увеличилось на 6,1 миллиарда долларов после того, как акции компании взлетели на 11 процентов
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Илон Маск

Илон Маск

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск ворвался на седьмое место в списке самых богатых людей мира после того, как аналитики рынка прогнозировали обвал акций его компании. В СМИ даже появилась информация о том, что Маск якобы продает имущество, потому что все его богатство - это акции, при этом наличных денег едва хватает на жизнь.

Несмотря на прогнозы, акции Tesla выросли в цене на 11 процентов, тем самым увеличив капитал Илона Маска на 6,1 миллиард долларов.

- 49-летний бизнесмен владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния в 70,5 миллиардов долларов. Его мажоритарное владение закрытым SpaceX составляет около 15 миллиардов долларов,- сообщает Bloomberg.

Недавно Илон Маск тонко ответил всем тем, кто ждал падения акций Tesla. Инвесторы хотели заработать на Shorts (короткой позиции на рынке), проще говоря, планировали скупить акции по-дешевке. В итоге Tesla выпустила новый товар - Shorts (шорты), а в описании посетовали обладателям красных шортиков "лететь как ветер" и наслаждаться завершением торговой сделки.