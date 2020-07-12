2020-07-12T10:36:52+03:00
Общество

Опасный контент будут блокировать на компьютерах российских школ

ЦИСМ выявил около 30 субкультур, способных нанести вред несовершеннолетним
Анастасия РЫШКОВА
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На компьютерах будет установлена программа защищающая от опасного контентаНа компьютерах будет установлена программа защищающая от опасного контентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), созданного для защиты детей и подростков от воздействия негативной информации, Денис Заварзин сообщил, что его организация примет участие в разработке системы блокировки опасного контента, которая будет установлена в российских школах.

"Аппаратно-программная система противодействия деструктивному информационному влиянию на детей и подростков, в создании которой мы будем принимать участие, подразумевает установку в образовательных учреждениях (в первую очередь речь идет о школах) контент-фильтров, которые позволят исключить доступ учеников к негативному контенту", - заявил Заварзин.

Система сможет проводить точный анализ опубликованных текстов, а также распознавать изображения, видео- и аудио. Если материалы будут содержать экстремистский, криминальный, насильственный характер, а также склонять подростков к совершению подобных действий, которые могут причинить им вред, то они будут автоматически заблокированы.

По словам Заварзина центр определил 30 субкультур, представляющих угрозу для детей и подростков, сообщает ТАСС.

Напомним, что автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" была учреждена Росмолодежью. Такое поручение дал президента РФ Владимир Путин в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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