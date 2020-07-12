2020-07-12T11:49:02+03:00
В мире

На акцию протеста в разгар пандемии в Израиле вышли около 10 тысяч человек

Демонстранты недовольны тем, что власти не поддерживают самозанятых и представителей малого бизнеса
Анастасия РЫШКОВА
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Около 10 тысяч протестующих потребовали от властей финансовой поддержки. Фото: кадр с видеоОколо 10 тысяч протестующих потребовали от властей финансовой поддержки. Фото: кадр с видео
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В Тель-Авиве на площади Ицхака Рабина вечером 11 июля состоялась акция протеста, на которую вышли порядка 10 тыс. человек. Они выступили против политики правительства во время пандемии коронавирусной инфекции в стране.

Преимущественно протестующими стали самозанятые и представители малого бизнеса, которые потребовали финансовой поддержки от властей. По их мнению, она ничтожно мала, а в некоторых случаях и вовсе отсутствует.

После акции протеста начались беспорядки и давка. Были задержаны около 20 человек. Как отметил представители полиции Израиля, протестующие перекрывали улицы, нападали на стражей порядка и кидали в них бутылки, сообщает Reuters.

Напомним, по официальным данным, в Израиле произошло несколько новых вспышек коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было 37,4 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 354 человека умерли.

В Тель-Авиве 10 тысяч человек вышли на акцию протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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