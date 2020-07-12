«Одно дело гулять днем, другое - ночью»: Шествие «Свободу Фургалу» продолжились ночью

12 Июль 2020 2020-07-12T15:39:44+03:00

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В субботу, 11 июля, тысячи жителей Хабаровска вышли на несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств бизнесменов.

У администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантовФото: Владимир ВОРСОБИН

Как писал сайт kp.ru как сообщал ранее спецкор «КП» Владимир Ворсобин, c самого утра на улицы Хабаровска вышли жители с лозунгами «свободу Фургалу». Уже в 11:30 по местному времени у огороженной турникетами площади Ленина было около тысячи горожан. Всего за 15 минут количество участвующих в митинге выросло вдвое, и колонна направилась в город. По оценкам МВД, в шествии приняли участие 12 тысяч человек.

«Марш Фургала» парализовал Хабаровск: шествие в защиту губернатора растянулось на километры 00:00 00:00

Однако все так просто не закончилось. Спецкор «КП» сообщает, что акция продолжилась ночью. «Протестующие продолжили уже в ночное время. И такой вот вызов всей правоохранительной системе. Погуляли вокруг фонтана, около здания правительства и продолжают ходить по городу. Чем это может закончиться, даже страшно представить. Потому что одно дело гулять днем, другое - ночью. У правоохранителей может закончиться терпение», - отмечает Ворсобин

Десятки тысяч горожан шли по магистралям и кричали «Свободу!»Фото: Владимир ВОРСОБИН

На следующий день, 12 июля, у администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантов в поддержку губернатора. Гораздо больше «поддерживающих» акцию автомобилистов, которые сигналят в знак протеста. При этом несанкционированное шествие с лозунгами «Свободу Фургалу» превратился в протест против неуважения региона со стороны Москвы. «Москва - вон! Москва – вон!» - Хабаровска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789904" frameborder="0"></iframe> "Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

Напомним, губернатора задержали прямо у здания администрации края, и сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Следствие обвиняет Фургала по эпизодам, которые произошли более 15 лет назад, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов. На данный момент главу региона арестовали до 9 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790055" frameborder="0"></iframe> Протесты в Хабаровске: Одно дело гулять днем, другое - ночью.Владимир ВОРСОБИН

ИСТОЧНИК KP.RU