На третьи сутки после ареста и отправки в Москву губернатора Сергея Фургала, Хабаровск вышел на улицы. К 11.30 по местному времени у площади Ленина, заблаговременно огороженной турникетами (будто бы для обработки от короновируса) собралась первая тысяча человек. Вокруг гудели в знак солидарности машины. Впечатление - гудел в поддержку арестованного губернатора весь Хабаровск.

С такими пакатами вышли люди на улицу.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Через полчаса центр Хабаровска был полностью парализован.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Через 15 минут митинг вырос вдвое, сам аккуратно убрал турникеты и с лозунгами «свободу Фургалу» высыпал на площадь. Ещё через 15, обнаружив, что полиция даже не думает ничему противодействовать, колонна пошла в город. Через полчаса центр Хабаровска был полностью парализован. Уже десятки тысяч горожан шли по магистралям и кричали «Свободу!»

За 15 минут митинг вырос вдвое.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Местные власти, похоже, не рискуют ничего предпринимать. То ли опасаясь взвинтить градус протеста, то ли не доверяя полицейским.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Местные власти, похоже, не рискуют ничего предпринимать. То ли опасаясь взвинтить градус протеста, то ли не доверяя полицейским (они выглядят вполне удовлетворёнными произошедшим), то ли учитывая, что край обезглавлен. И принимать решения, а потом отвечать за них, некому.

Местные власти, похоже, не рискуют ничего предпринимать.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Гудел в поддержку арестованного губернатора весь Хабаровск.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Хабаровск вышел на улицы.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789890" frameborder="0"></iframe> Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу».На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политикиВладимир ВОРСОБИН

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