2020-07-09T14:28:37+03:00
Происшествия

Арест Сергея Фургала: Почему народ прощает любимым политикам «грехи прошлого»

Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин - о том, что судьба Сергея Фургала удивительно похожа на историю авторитета из 90-х Анатолия Быкова
Владимир ВОРСОБИНОбозреватель
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анатолий Быков. Фото: Андрей Самсонов/ТАССАнатолий Быков. Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
Изменить размер текста:

Пока (на день задержания Фургала) неизвестно, как поведет себя Хабаровск после задержания его губернатора.

Тихо примет по принципу «моя хата с краю»?

Поворчит, стрельнет парой митингов и успокоится?

Или начнет «партизанскую» холодную войну против нового назначенца, лелея воспоминания о "замученном народном заступнике" Фургале?

Но как бы там ни было, история эта неоригинальна.

Даже банальна.

Яркий пример - недавний арест красноярского авторитета Анатолия Быкова (он же Толя Бык, он же Челентано). Та же история – популярный в крае политик с темным криминальным прошлым. Быков - чудом сохранившийся харизматик из 90-х. Люди догадывались, конечно, почему многочисленные враги Быкова оказывались на кладбище, но уважали Анатолия Петровича за его неподдельную любовь к краю...

За робингудовскую щедрость к простым людям. И ядовитые для властей слова - демонстративно - за народ.

И сознание этого народа рассудило так:

А кто обошелся без греха в 90-е? Если поднять прошлое всех чиновников, сколько окажутся за решеткой рядом с Петровичем?

Если бы он не убил злодеев, злодеи бы убили его.

Уж лучше добрый бандит в прошлом, чем действующий при власти вор.

Пока неизвестно, как поведет себя Хабаровск после задержания Фургала. Фото: СК РФ/ТАСС

Пока неизвестно, как поведет себя Хабаровск после задержания Фургала. Фото: СК РФ/ТАСС

Думаю, прекрасно зная об этом народном всепрощении и генетической тяги к Стеньке Разину, к Емельке Пугачеву, и особенно к бандиту, грабившему кареты казначейства Иосифу Сталину, спецслужбы и власти стараются держать выскочек на крючке.

Благо почти вся российская элита родом из 90-х. И коль ты заработал там свой первый миллион долларов к 2005-му, значит и 5-10 лет тюрьмы тоже.

Об этом региональная элита прекрасно знает и старается Москву всерьез не злить. Это как «отче наш» знает любой губернатор и потому главный человек в среднерусской глубинке - прокурор.

Об этом смутно догадывается и народ. Потому для него арест неугодного политика за воровство выглядит так же убедительно, как обещания чиновниками прекрасного будущего.

Даже если его, опального, обвинят в серийном убийстве и посадят, разбираться, читать показания, вникать в тонкости уголовного дела люди не особо будут.

Не потому что лень. Вся история государства Российского учит - не верь. Даже если Пупкин даст показания – мне заказал убийство Попкин. Даже если Попкин согласится – точно, я. Кто ж поверит, оглянувшись в наше дзержинско-малютовское прошлое...

Люди будут судить по внутреннему камертону.

Лоялисты как всегда поверят власти.

Недовольные скажут: «Съели нашего Фургала».

А как там было на самом деле – будет интересно лишь дотошным любителям политологии, которые сидят в своих башнях из слоновой кости, и чье мнение в народе не то, что не слышат. Люди не очень понимают – о чем они...

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

ЕЩЕ КОЛОНКА АВТОРА

Страшная папка для Фургала

Наш обозреватель Владимир Ворсобин - о компромате на губернатора, про который он сам узнал еще несколько лет назад (подробности)

КСТАТИ

Что известно о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала: главное

Против главы региона возбудили дело об организации заказных убийств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Видео отправки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву опубликовал СК
Губернатора Хабаровского края везут на очную ставку в Москву. Сергея Фургала ждет «встреча» с бывшим партнером по бизнесу, задержанным в конце 2019 года по подозрению в убийствах [видео]
«Коньяк закусывали красной икрой, пока тело Ещенко лежало в соседней комнате»: Свидетель раскрыл подробности вечеринки у Соколова после убийства аспирантки
Экс-доцент обсуждал Наполеона с коллегой и военным моряком - капитаном 2 ранга, пока труп возлюбленной остывал у них за стеной [видео]
Новости 24
Мэра Сеула нашли мёртвым
В Кремле не знают о публикации на Украине якобы разговора Путина и Порошенко
Сергея Фургала доставили на допрос в СК в Москве
Школьные линейки 1 сентября в России решили провести, но с мерами безопасности
Закон о лишении свободы до 10 лет за наркопропаганду в интернете внесли в Госдуму
1000 косметических средств от QNET переданы на благотворительность
Впервые за 15 лет в США решили возобновить смертную казнь
В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала
Журналиста Аркадия Бабченко включили в перечень террористов и экстремистов
Мэр Сеула пропал, оставив дома записку
Россия может возобновить международное авиасообщение в августе
В Роспотребнадзоре назвали 9 стран, куда можно будет летать после возобновления авиасообщения
Медведев рассказал, чем занимается его сын
В Москве с 1 августа возобновятся мероприятия с участием менее трёх тысяч человек
В Москве отменят почти все ограничения с 13 июля
Жириновский заявил о возможной отставке всей ЛДПР в знак протеста против задержания Фургала
Рейс с задержанным губернатором Хабаровского края сел в Шереметьево
Стало известно, может ли коронавирус попасть в дом через кондиционер
Возможность возобновить авиасообщение оценит Минтранс