2020-07-12T22:16:49+03:00
В мире

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Действующий польский лидер набрал 50,4% голосов избирателей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Анджей ДудаАнджей ДудаФото: REUTERS
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Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок. По данным данные exit poll, во втором туре действующий польский лидер набрал 50,4 процентов голосов избирателей, а его соперника, кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского поддержали 49,6 процента граждан.

Напомним, первый тур выборов должен был состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки. Инициаторами переноса стала оппозиция. В связи с необходимостью соблюдения особых санитарных правил голосование проходило по смешанному принципу: на избирательных участках и дистанционно, по почте.

По результатам первого тура президентских выборов 28 июня за Анджея Дуду свой голос отдали 41,8 процента избирателей, а Рафала Тшасковского набрал 30,4 процента голосов. Всего на место главы государства претендовали 11 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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