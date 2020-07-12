Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок. По данным данные exit poll, во втором туре действующий польский лидер набрал 50,4 процентов голосов избирателей, а его соперника, кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского поддержали 49,6 процента граждан.
Напомним, первый тур выборов должен был состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки. Инициаторами переноса стала оппозиция. В связи с необходимостью соблюдения особых санитарных правил голосование проходило по смешанному принципу: на избирательных участках и дистанционно, по почте.
По результатам первого тура президентских выборов 28 июня за Анджея Дуду свой голос отдали 41,8 процента избирателей, а Рафала Тшасковского набрал 30,4 процента голосов. Всего на место главы государства претендовали 11 кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU