Российские ученые научились по крови определять заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа российских ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из Университета Цинхуа (КНР) создали новый метод диагностики заболеваний.

Сообщается, что такой способ выявления недугов у человека был основан исследователями основан на анализе рассеяния лазерного излучения в сыворотке крови. Результаты исследования опубликованы в журнале первого квартиля Biology издательства MDPI.

Благодаря особым технологиям, данный метод считается быстрым, бесконтактным и безопасным, в том числе он не требуют использования дорогостоящих реактивов. Эти преимущества, по мнению ученых, позволят использовать его в скрининговых исследованиях крови.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России создали создали прибор, способный всего за одну минуту определить поддельное вино или нет. Ученые сообщили, что устройство можно использовать как в производстве, так и в розничной продаже.