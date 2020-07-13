Адвокаты обжаловали арест губернатора Хабаровского края Фургала

13 Июль 2020 2020-07-13T12:54:59+03:00

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Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Главу региона задержали 9 июля прямо перед зданием администрации. Его обвиняют по трем особо тяжким статьям, включая организацию убийств. По версии следствия он состоял в преступной группе, которая в 2004-2005 годах "заказала" убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.

Сергея Фургала доставили в Москву на допрос. 10 июля суд арестовал губернатора на два месяца.

- Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей,- сообщил ТАСС сообщил адвокат Борис Кожемякин.

Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде.

В Хабаровском крае вот уже несколько дней проходят акции протеста против задержания и ареста губернатора. Митинг получил неофициальное название "Свободу Фургалу", в первый день протестов к акции присоединились около 12 тысяч человек. В воскресенье, 11 числа, протестующих было куда меньше, по большей части автомобилисты, которые ехали по городу, непрерывно сигналя. Сегодня акции продолжились - ожидается, что именно 13 июля назовут человека, который займет место арестованного губернатора.

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Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин передает из охваченного несанкционированными митингами города (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU