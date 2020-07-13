В российском МИД обеспокоены обстрелами на границе Армении и Азербайджана

13 Июль 2020 2020-07-13T14:34:20+03:00

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Министерство иностранных дел России выразило свою обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе

- МИД России выражает серьёзную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые, - сказано в сообщении ведомства.

Представители МИД также выразили соболезнования всем близким погибших.

Дальнейшую эскалацию в министерстве назвали недопустимой, также МИД России призывает обе стороны конфликта проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.

12 июля, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. По версии Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС в Товузском районе.

Cайт KP.ru сообщал, что число жертв конфликта достигло по меньше мере четырёх человек.

ИСТОЧНИК KP.RU