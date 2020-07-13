В российском МИД обеспокоены обстрелами на границе Армении и Азербайджана
Министерство иностранных дел России выразило свою обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе
- МИД России выражает серьёзную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые, - сказано в сообщении ведомства.
Представители МИД также выразили соболезнования всем близким погибших.
Дальнейшую эскалацию в министерстве назвали недопустимой, также МИД России призывает обе стороны конфликта проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.
12 июля, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. По версии Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС в Товузском районе.
Cайт KP.ru сообщал, что число жертв конфликта достигло по меньше мере четырёх человек.
ИСТОЧНИК KP.RU