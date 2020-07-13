2020-07-13T16:48:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт объяснил быстрое распространение коронавируса в Бразилии

На 13 июля в стране зафиксировано 1 839 850 заразившихся COVID-19
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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В числе лидеров по количеству заболевших COVID-19 – страны Латинской Америки, а из них возглавляет статистику Бразилия.В числе лидеров по количеству заболевших COVID-19 – страны Латинской Америки, а из них возглавляет статистику Бразилия.Фото: REUTERS
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По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти. За несколько дней были зарегистрированы мировые рекорды. 10 июля прирост инфицированных SARS-CoV-2 составил 228 тысяч, 12 июля – свыше 230 тысяч случаев. В числе лидеров по количеству заболевших COVID-19 – страны Латинской Америки, а из них возглавляет статистику Бразилия. По данным ВОЗ на 13 июля в Бразилии зафиксировано 1 839 850 заразившихся коронавирусом. Профессор Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова Артем Гиль рассказал kp.ru, в чем тут дело.

По мнению эксперта, при оценке распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в странах Южной Америки, таких как Бразилия, Перу и Чили, нужно учитывать особенности проживания людей. Во многих странах Латинской Америки люди живут большими семьями, дома расположены очень близко друг к другу, что лишает их возможности сохранять социальную дистанцию.

- Если мы представим Бразилию, например, то там есть поселения-фавелы, где люди живут практически в хижинах и очень плотно друг к другу. Конечно, в таких условиях можно ожидать быстрого распространения коронавируса, к тому же тестируемость в странах Латинской Америки находится на среднем уровне и если ее увеличить, то число выявленных случаев инфекции будет еще больше, - говорит Артем Гиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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