13 Июль 2020 2020-07-13T20:25:46+03:00

Рогозин ответил, почему России не нужно ни с кем соперничать по числу пусков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему России не следует соперничать по числу космических запусков с другими государствами

- В Советском Союзе, мне рассказывали старожилы, на Байконуре запускали до ста ракет в год. Сейчас это никому и не снилось. И никому не нужно. Нет такой необходимости. Ракета является транспортным средством, которое выводит на целевую орбиту конкретный аппарат. Если раньше запускали на орбиту спутник, который жил три года, а то и один, то пусков нужно было больше, чтобы обновлять группировку. Сейчас у спутников срок службы 15 лет. Поэтому и пусков меньше, - рассказал Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса также описал пусковую программу страны, которая состоит из четырех частей.

- Первая – это космические аппараты в интересах обороны и безопасности страны. Вторая часть – это космические аппараты, которые сам «Роскосмос» делает и своими же ракетами выводит в интересах экономики страны. Это тот же навигационный ГЛОНАСС, спутники дистанционного зондирования земли, это цифровое телевидение, это связь и многое другое, - сказал эксперт.

Третье направление – научные аппараты. Самым ярким событием прошлого года не только для российской космонавтики, для мировой был запуск космической обсерватории «Спектр-РГ», которая находится сейчас на расстоянии 1,5 млн. километров от Земли, в точке Лагранжа L2. И обеспечивает сегодня для фундаментальной космической науки обзор всего звездного неба.

ИСТОЧНИК KP.RU