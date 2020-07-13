2020-07-13T20:51:53+03:00
Наука

"Полетим в 2022": Рогозин рассказал о судьбе пуска аппарата на Марс

В этом году на планету должны отправиться два марсхода - американский и китайский
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
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"Полетим в 2022": Рогозин рассказал о судьбе пуска аппарата на Марс"Полетим в 2022": Рогозин рассказал о судьбе пуска аппарата на МарсФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральный директор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью на Радио «Комсомольская правда» рассказал о судьбе пуска российского аппарата на Марс. По его словам, в текущем году на планету смогут полететь только марсоходы США и Китая.

- На орбиту Марса еще полетит спутник Арабских Эмиратов. А мы опять пропускаем.

Проект «ЭкзоМарс» вырос из европейского проекта. После выхода из него США Россия приняла решение подставить плечо. Обеспечить и тяжелой ракетой проект, и нашим посадочным модулем. В этом году мы не успеем его запустить, полетим в 2022, - рассказал глава государственной корпорации по космической деятельности.

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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