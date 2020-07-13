Рогозин: Для США полет на луну - это больше политический проект

13 Июль 2020 2020-07-13T20:51:39+03:00

Глава «Роскосмоса» в интервью на радио «КП» отметил, что космос остается важным мостом взаимодействия с США

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Для США проект изучения и полетов на Луну является скорее политическим, ведь страна не рассматривает свою программу в качестве международной. Об этом в интервью на Радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

- С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО. Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте не особо интересно, - рассказал Рогозин.

Он уточнил, что при это космос – важный мост для взаимодействия и сотрудничества с США.

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт» 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU