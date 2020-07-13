Рогозин: Для США полет на луну - это больше политический проект
Для США проект изучения и полетов на Луну является скорее политическим, ведь страна не рассматривает свою программу в качестве международной. Об этом в интервью на Радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
- С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО. Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте не особо интересно, - рассказал Рогозин.
Он уточнил, что при это космос – важный мост для взаимодействия и сотрудничества с США.
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ИСТОЧНИК KP.RU