2020-07-13T22:13:53+03:00
Наука

Дмитрий Рогозин ответил, готовы ли российские космонавты летать на кораблях Илона Маска

Глава «Роскосмоса» в интервью на радио «КП» рассказал о сотрудничестве в пилотируемом космосе
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
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Дмитрий Рогозин ответил, готовы ли российские космонавты летать на кораблях Илона МаскаДмитрий Рогозин ответил, готовы ли российские космонавты летать на кораблях Илона МаскаФото: REUTERS
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Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью на Радио «Комсомольская правда» рассказал о своем отношении к возможности полетов российских космонавтов на кораблях Илона Маска. Он сообщил, что в пилотируемом космосе очень важно сотрудничество между государствами, а российские космонавты готовы летать на иностранных кораблях.

- Я считаю, что это хорошая идея и мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на «Союзах». Это нормальное сотрудничество, которое всегда должно быть в пилотируемом космосе, - рассказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что технические специалисты корпорации смогут подтвердить готовность полетов на кораблях Илона Маска только тогда, когда американские космические суда будут сертифицированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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