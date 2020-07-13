2020-07-13T22:09:40+03:00
Наука

Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем

Двигатели на метане дадут возможность многократного использования ракеты
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
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Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаемДмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава госкорпорации «Роскосмос» рассказал о разработке российского двигателя на метане, который даст возможность многократного использования ракеты.

- Я вот завтра работаю в Воронеже на КБ «Химавтоматики» и мы как раз будем слушать доклады наших специалистов, конструкторов по разработке двигателя на водороде, на метане. То, что рассказывают, мол, это не выдерживает никакой критики – неправда. Многоразовость – это сто пусков на ракете. Сто пусков и не менее трех включений двигателя в ходе одного пуска. Мы работаем над таким двигателем. Уверен, сделаем его, наши специалисты справятся, - рассказал Дмитрий Рогозин в интервью на Радио «Комсомольская правда».

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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