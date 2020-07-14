Число заболевших коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

14 Июль 2020 2020-07-14T01:49:22+03:00

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В мире общее число случаев заражения людей коронавирусом нового типа превысило отметку в 13 006 764. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно исследованию ученых, количество летальных случаев от covid-19 на планете с момента выявления первых инфицированных достигло 570 776 человек.

Тем временем, наибольшее число заболевших (3 346 246) приходится на США, на втором и третьем местах - Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254).

Россия по последним данным стоит на четвертом место по количеству зафиксированных случаев заражения граждан. Как сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф, на территории РФ врачи выявили covid-19 у 733 699 человек, вылечились - более 504 тысяч пациентов, скончались - 11 439.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ВОЗ представили четыре варианта развития событий с распространением коронавируса в мире Некоторые из сценариев уже реализованы в странах, "которые были предупреждены и своевременно осведомлены о вспышке заболевания".

ИСТОЧНИК KP.RU