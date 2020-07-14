2020-07-14T13:47:27+03:00
Политика

ЦИК Беларуси отказался регистрировать Бабарико кандидатом на выборах президента

Ранее Виктора Бабарико арестовали
Ася КУЗНЕЦОВА
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ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать кандидатом в президенты Виктора БабарикоЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать кандидатом в президенты Виктора БабарикоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты страны. ЦИК объяснил это несоответствием декларации о доходах и имуществе, а также участием "иностранной организации" в его избирательной кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина во время заседания в прямом эфире на YouTube-канале "Радио Свободы".

Ермошина также заявила, что бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико не сообщил в поданной декларации о деньгах, недвижимости и доходах от несколько фирм, находящихся под его контролем. Она зачитала письмо из Комитета государственного контроля и заявила, что Бабарико создал организованную преступную группировку и фирмы, через выводил деньги за границу. Глава ЦИК также сообщила, что все эти данные доказаны следствием и показаниями задержанных по делу Белгразпромбанка.

Напомним, 18 июня Виктора Бабарико задержали. Суд ещё не начался.

Сайт KP.ru сообщал также, что с выборов на пост президента Беларуси ЦИК снял Валерия Цепкало.

Также на сайте писали, что ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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