ЦИК Белоруссии зарегистрировал бывшего опозиционного депутата Канопацкую кандидатом в президенты

14 Июль 2020 2020-07-14T13:28:41+03:00

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Бывшего депутата от оппозиционной партии Анну Канопацкую ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатом в президенты. Она, кстати, не единственная женщина среди всех, кто подал заявки на регистрацию. Так же в ЦИК поступило заявление от Светланы Тихановской, которая тоже получила "корочку" кандидата на президентские выборы. Голосование, напомним, состоится 9 августа.

Заседание Центральной избирательной комиссии страны транслируют в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.

Двух претендентов на участие в выборах комиссия ЦИК сняла с дистанции: Валерий Цепкало официально снят с выборов президента Беларусии, в регистрации также отказали Виктору Бабарико. У последнего нашли сразу несколько нарушений - несоответствие декларации о доходах и имуществе, участие "иностранной организации" в его избирательной кампании.

В ЦИК одобрили кандидатуру Александра Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU