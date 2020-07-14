2020-07-14T14:35:15+03:00
Общество

Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам: запрещен их ввоз в Россию

Производители электроники пожаловались в Минфин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пульты могут не пустить в Россию на границеПульты могут не пустить в Россию на границеФото: EAST NEWS
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Из-за новых таможенных правил может встать производство телевизоров в России. Все дело в пультах дистанционного управления, которые едут обычно на наши заводы из других стран.

Теперь на границе эти приборы могут не пропустить. Пульты ДУ (дистанционного управления) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней, как, например, электронные сигареты. Но на деле выходит, что через ЦАТ тоже не оформишь - пультов в перечне облагаемых акцизным налогом товаров нет.

В связи с чем Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК направила главе Минфина Антону Силуанову письмо, сообщают Ведомости.

- Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров, - поясняет представитель РАТЭК Антон Гуськов. - Но получилось так, что под один код с пультами попадают гаджеты для нагревания табака.

В 2020 году вступили в силу новые таможенные правила получения посылок из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам: запрещен их ввоз в Россию
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