Полиция заинтересовалась опытами на украинцах в биолабораториях США

14 Июль 2020 2020-07-14T15:38:22+03:00

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Украинская полиция начала расследование уголовного дела по поводу работы американских биолабораторий на территории государства, в которых проводятся медико-биологические опыты на гражданах. Об этом во вторник, 14 июля, рассказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

- Власть пытается скрыть то, что происходит в этих лабораториях. Все-таки возбудили уголовные дела. И сегодня началось уголовное расследование по деятельности этих лабораторий как в центре, так и на местах, - заявил политик в ходе Международного межпартийного круглого стола авторитетных парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии коронавируса".

Напомним, что ранее украинская Служба безопасности заявила, что на территории страны нет никаких иностранных лабораторий. Чуть позже в Минздраве Украины рассказали, что Штаты предоставляли помощь украинским лабораториям, которые были построены и модернизированы для предотвращения распространения биологического оружия. Всего на территории государства нашли восемь американских биолабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU