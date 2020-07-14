2020-07-14T15:50:56+03:00
Экономика

ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

Спрос на энергетический ресурс упадет на 100 тысяч баррелей меньшей, чем ожидали ранее
Ксения АНУФРИЕВА
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ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 годуОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 годуФото: REUTERS
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ОПЕК опубликовала новый прогноз по падению спроса на нефть в текущем году. Прогноз улучшили на 100 тысяч баррелей, снижение глобального спроса на ресурс теперь ожидается на уровне 8,9 миллиона баррелей за сутки, следует из отчета организации за июль 2020 года.

Спрос на нефть в мире, по оценкам экспертов ОПЕК, составит около 90,72 миллиона баррелей в день, а уверенное восстановление рынка ожидается уже в следующем году – до 97,72 миллиона.

Организация также снизила прогноз по предложению нефтяных ресурсов в государствах, которые не входят в ОПЕК, на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом. А вот добыча нефти в Штатах может, наоборот, увеличиться на 68 тысяч баррелей – снижение составит 1,37 баррелей за день.

Добыча нефти членов ОПЕК в июне снизилась на 1,9 миллиона баррелей к маю до 22,27 миллиона. В основном снижение произошло за счет Саудовской Аравии и Ирака. Из отчета организации следует, что Венский договор о сокращении добычи нефти уже перевыполнен на 12 процентов.

Напомним, что в июне этого года страны ОПЕК приняли решение продлить сокращение добычи нефти еще на один месяц. Таким образом, добыча сырья останется на прежнем уровне как минимум до конца июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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