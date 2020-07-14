Советник Трамп объяснил выход США из «бесполезных» международных организаций

14 Июль 2020 2020-07-14T21:17:20+03:00

Роберт О'Брайен заявил, что президент делает это для защиты американцев и суверенитета страны

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Администрация американского президента Дональда Трампа продолжит выходить из международных организацией, которые она считает бесполезными или неэффективными. Об этом рассказал советник главы США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в своей статье, опубликованной 14 июля в издании New York Post.

Помощник Трампа напомнил, что накануне президент подписал закон, который позволяет вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда из-за расследования преступлений в Афганистане американскими военнослужащими. О'Брайен отметил, что Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе из-за предположения о том, что Иран «готов обогатить достаточно урана для ядерного оружия».

- Дональд Трамп предпринимает эти меры, чтобы защитить народ и суверенитет государства. И он продолжит выход из международных организаций и соглашений, которые несправедливы по отношению к нашей стране и тратят деньги налогоплательщиков впустую, - заявил советник президента США.

Он подчеркнул, что данные меры не означают отказ от обязательств - по словам О'Брайена Штаты просто больше не будут финансировать организации, наносящие ущерб демократии.

Напомним, что недавно Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения – такое решение Трампа многие эксперты посчитали безрассудным в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, США также вышли из Парижского соглашения по климату, обосновав это «несправедливым экономическим бременем, наложенным на страну».

ИСТОЧНИК KP.RU