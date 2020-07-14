2020-07-14T21:35:22+03:00
В мире

Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне «коронавирусными» граффити

Темой художественной акции стало ношение защитных масок в разгар пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне граффити на тему коронавируса и ношения масок. Фото: кадр из видео на странице художника banksy в InstagramБэнкси расписал вагоны метро в Лондоне граффити на тему коронавируса и ношения масок. Фото: кадр из видео на странице художника banksy в Instagram
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Известный уличный художник Бэнкси из Великобритании расписал вагоны лондонского метро граффити на тему пандемии коронавирусной инфекции. Во вторник, 14 июля, художник опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видеозапись, на которой показал новые работы и процесс их выполнения. Почти все граффити посвящены ношению медицинских масок.

Наносил свои картины на вагоны метро Бэнкси в респираторе, защитном костюме и очках. До мих пор сохраняющий анонимной художник воплощал художественную акцию в жизнь среди бела дня, притворившись сотрудником метрополитена, который проводит дезинфекцию. В баллонах с «антисептиком» на самом деле была краска.

Изображал художник в основном черных крыс и медицинские защитные маски: маленькие животные, символизирующие протест и нонконформизм, запутываются в средствах индивидуальной защиты, чихают на стены метро и используют маски вместо парашютов. В записи под видео Бэнкси призвал жителей города использовать маски для предотвращения распространения коронавируса.

banksybanksy
Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне граффити на тему коронавируса
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Во время пандемии анонимный уличный творец уже создавал работы на тему самоизоляции и британских медиков, которые спасают зараженных. В одной из картин Бэнкси изобразил маленького мальчика с куклой в виде супергероя-медсестры. Ребенок держит фигурку над головой, а поза кукольной медсестры и ее развевающаяся накидка напоминают знакомые всем с детства образы героев, которые бегут на помощь нуждающимся в ней людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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