Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне «коронавирусными» граффити
Известный уличный художник Бэнкси из Великобритании расписал вагоны лондонского метро граффити на тему пандемии коронавирусной инфекции. Во вторник, 14 июля, художник опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видеозапись, на которой показал новые работы и процесс их выполнения. Почти все граффити посвящены ношению медицинских масок.
Наносил свои картины на вагоны метро Бэнкси в респираторе, защитном костюме и очках. До мих пор сохраняющий анонимной художник воплощал художественную акцию в жизнь среди бела дня, притворившись сотрудником метрополитена, который проводит дезинфекцию. В баллонах с «антисептиком» на самом деле была краска.
Изображал художник в основном черных крыс и медицинские защитные маски: маленькие животные, символизирующие протест и нонконформизм, запутываются в средствах индивидуальной защиты, чихают на стены метро и используют маски вместо парашютов. В записи под видео Бэнкси призвал жителей города использовать маски для предотвращения распространения коронавируса.
Во время пандемии анонимный уличный творец уже создавал работы на тему самоизоляции и британских медиков, которые спасают зараженных. В одной из картин Бэнкси изобразил маленького мальчика с куклой в виде супергероя-медсестры. Ребенок держит фигурку над головой, а поза кукольной медсестры и ее развевающаяся накидка напоминают знакомые всем с детства образы героев, которые бегут на помощь нуждающимся в ней людям.
ИСТОЧНИК KP.RU