Уличный художник Бэнкси на новой картине изобразил медсестру супергероем

6 Май 2020 2020-05-06T23:44:49+03:00

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Британский уличный художник, известный под именем Бэнкси, показал свою новую картину, которая называется Game Changer («Меняющий игру»). На черно-белом рисунке изображен маленький мальчик с куклой в форме медсестры, похожей на супергероя. Ребенок держит фигурку над головой, а поза кукольной медсестры и ее развевающаяся накидка напоминают знакомые всем с детства образы героев, спешащих на помощь.

Рядом с мальчиком стоит корзина, в которой лежат теперь уже забытые старые игрушки – фигурки Бэтмена и Человека-паука.

Таким образом знаменитый граффитист выразил благодарность всем медикам, борющимся с пандемией коронавируса COVID-19. Новую работу Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram.

banksy Бэнкси показал свою новую картину Game Changer ( Меняющий игру )

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за запрета находиться на улице без уважительной причины, Бэнкси сейчас творит в самоизоляции. «Городской партизан» дома изрисовал собственный санузел крысами.

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ИСТОЧНИК KP.RU