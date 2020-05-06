2020-05-06T23:44:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Уличный художник Бэнкси на новой картине изобразил медсестру супергероем

Британский граффитист выразил благодарность всем медикам, борющимся с пандемией коронавируса [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Бэнкси показал свою новую картину Game Changer («Меняющий игру»). Фото: InstagramБэнкси показал свою новую картину Game Changer («Меняющий игру»). Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Британский уличный художник, известный под именем Бэнкси, показал свою новую картину, которая называется Game Changer («Меняющий игру»). На черно-белом рисунке изображен маленький мальчик с куклой в форме медсестры, похожей на супергероя. Ребенок держит фигурку над головой, а поза кукольной медсестры и ее развевающаяся накидка напоминают знакомые всем с детства образы героев, спешащих на помощь.

Рядом с мальчиком стоит корзина, в которой лежат теперь уже забытые старые игрушки – фигурки Бэтмена и Человека-паука.

Таким образом знаменитый граффитист выразил благодарность всем медикам, борющимся с пандемией коронавируса COVID-19. Новую работу Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram.

banksybanksy
Бэнкси показал свою новую картину Game Changer ( Меняющий игру )
1149304 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за запрета находиться на улице без уважительной причины, Бэнкси сейчас творит в самоизоляции. «Городской партизан» дома изрисовал собственный санузел крысами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший агент таинственного уличного художника Бэнкси опубликовал его фото за работой

Снимки «городского партизана» появятся в книге Лазаридеса. Правда, только со спины (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цветочная Луна: прямая онлайн-трансляция, как мир наблюдает последнее Суперлуние 2020 года
В Польше из-за коронавируса отложат выборы президента
Число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти до 3,6 миллиона
Уличный художник Бэнкси на новой картине изобразил медсестру супергероем
Дефицит бюджета России по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 5-6% ВВП
В Центробанке ожидают сохранения ставки ФРС США около нуля до конца 2021 года
Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок депозитов и увеличения налогов
Врачам предоставили страховые гарантии: В случае смерти от коронавиурса выплата составит 2,7 миллиона рублей
В Подмосковье снимать режим блокировки начнут со школ, детсадов и строек
В Минпромторге сообщили, что масок хватит, даже если масочный режим введут по всей стране
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Коронавирус обнаружен у 1506 российских военных
В Москве еще 39 человек умерли от коронавируса
Число зараженных коронавирусом врачей в мире превысило число инфицированных в Китае
В ближайшие два дня Центральную Россию накроют дожди с грозами
Умер основатель электронной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер-Эслебен
В МИД России решительно осуждают высадку наемников в Венесуэле для совершения терратков
В Рособрнадзоре заявили, что не видят альтернативы ЕГЭ
Глава Минобрнауки Фальков находится на самоизоляции
В правительстве разработают меры реагирования на случай ухудшения ситуации с коронавирусом
Путин предложил повысить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности
Военным запретят распространять в СМИ и соцсетях информацию о службе
Помпео сообщил Лаврову о готовности Вашингтона обсуждать контроль над вооружением
Южная Осетия с 10 мая закрывает границу с Россией
Помпео не исключил версию о появлении коронавируса в лаборатории
В США застрелили китайского ученого, который был "на пороге открытия" механизмов коронавируса
В Кремле не согласны с исследованиями «Левада-центра»
В правительстве одобрили законопроект о переносе сроков переписи населения
Источник: Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой