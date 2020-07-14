2020-07-14T22:43:59+03:00
Экономика

Минфин объяснил приравнивание пультов для телевизоров к электронным сигаретам

Так ведомство пытается снизить риск ложного декларирования устройств
Ксения АНУФРИЕВА
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Минфин объяснил приравнивание пультов для телевизоров к электронным сигаретамМинфин объяснил приравнивание пультов для телевизоров к электронным сигаретамФото: Евгения ГУСЕВА
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Многих удивили введенные недавно таможенные правила, согласно которым пульты дистанционного управления для бытовой техники приравняли к электронным сигаретам и, по сути, запретили их ввоз на территорию России. В пресс-службе министерства финансов страны объяснили, для чего пошли на столь необычную меру.

По словам Минфина, это сделано для снижения риска недостоверного декларирования устройств для нагревания табака под видом иных товаров.

- Необходимость декларирования всех категорий товаров, которые классифицируются кодом ТН ВЭД Евразийского экономического союза, именно на таможенных постах Центральной акцизной таможни продиктована необходимостью снижения риска ложного декларирования курительных систем под видом других товаров, в этом случае, пультов, - объяснили представители ведомства в интервью ТАСС.

В министерстве отметили, что при этом не имеет значения, в какой таможенный орган попадает декларация товара, и какой таможенный орган производит выпуск продукции. Уточняется, что в первые дни действия новых правил возникло некое недопонимание таможенными органами и участниками экономической деятельность, но сейчас проблема решена, а выпуск товаров производится ЦАТ в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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