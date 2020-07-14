В ОНК рассказали, как содержатся в СИЗО Фургал и Сафронов

14 Июль 2020 2020-07-14T23:03:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В ОНК Москвы рассказали, как содержатся в СИЗО «Лефортово» арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов.

Арестованный по подозрению в организации убийств глава региона сразу заявил о своей аллергии, в камере у него возникают проблемы со здоровьем. Особенно это видно на руках, они покрыты аллергическими пятнами.

Сам Сергей Фургал связывает недуг с ношением перчаток. Чиновник имеет медицинское образование и вполне может поставить верный диагноз.

- Все это может привести к анафилактическому шоку, утверждает заключенный. Пока он находится в карантинной режиме и содержится в одиночной камере. Никаких передач до настоящего времени он не получал, - рассказали RT в ОНК Москвы.

В камере у Фургала имеется телевизор, но он не работает, так как нет антенны. В свободное время чиновник читает книги, а еще он получил газеты за 9 июля.

Под арестом он проведет два месяца, Басманный суд столицы арестовал его до 10 сентября. Следствие собирает улики, доказывающие виновность чиновника в тяжких преступлениях.

Второй заключенный, арест которого вызвал акции протеста среди журналистов – это Иван Сафронов – советник гендиректора «Роскосмоса».

Журналиста обвиняют в государственной измене. На время следствия он тоже будет находиться под стражей.

Известно, что Сафронов пока тоже обходится без телевизора, так как нет антенны. Пока родственники не передали ее. Сотрудники СИЗО «Лефортово» вернули ему отобранный ранее костюм.

- Сафронов рассказал, что занимается спортом, делает 250—300 приседаний в день, питанием доволен, получил передачу от родственников, — сказал собеседник издания.

Как уже сообщалось, сотрудники ФСБ России заявили, что обвиняют советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова в работе на одну из стран НАТО. На первом заседании суда выяснилось, что Сафронова заподозрили в работе на чешскую разведку еще 8 лет назад.

В рамках расследования удалось собрать восемь томов уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789768" frameborder="0"></iframe> Сергей Фургал в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU