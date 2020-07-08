На Сафронова ФСБ собрала 8 томов уголовного дела

Как уже сообщалось, сотрудники ФСБ России заявили, что обвиняют советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова в работе на одну из стран НАТО. На первом заседании суда выяснилось, что Сафронова заподозрили в работе на чешскую разведку еще 8 лет назад.

Из Чехии все данные пересылались в Пентагон.

Сотрудники российской контрразведки не только знали об этих фактах, но активно сливали журналисту недостоверные документы. Сафронова использовали втемную: передавали ему дезинформацию, которую было необходимо донести на Запад в интересах России.

За журналистом следили очень давно: его телефон прослушивался, а переписка отслеживалась. За эти годы уголовное дело на Сафронова разбухло до 8 томов!

Возможно именно поэтому в "Роскосмосе" Сафронов не был допущен к секретным сведениям. Такое объяснение можно принять, если учитывать, что Сафронов попал работать в "Роскосмос" всего 4 недели назад после двух месяцев проверки, в которой участвовала и ФСБ.

В суде Сафронов сказал, что не чувствует за собой никакой вины и отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.

По информации ряда источников задержанного также подозревают в том, что в 2017 году он сообщил чешским разведчикам о поставках российского оружия в Африку и Сирию. Мотивы этого будет изучать судья, который арестовал 30-летнего госслужащего на 2 месяца.

Гособвинитель из Генпрокуратуры поддержал обвинение и признал уголовное преследование госслужащего обоснованным.

Отметим, что на первом заседании судья поддержал требование следствия: судебный процесс будет пройдет за закрытыми дверями, так как материалы дела содержат секретные сведения, которые представляют гостайну.

Напомним, Сафронов успел поработать в газетах "Коммерсант" и "Ведомости". Его интересовала эксклюзивная информация на военную и космическую тематику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789243" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

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