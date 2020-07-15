2020-07-15T01:30:01+03:00
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге

Президент США отметил, что это даст его администрации возможность наказать чиновников КНР, «причастных к уничтожению свободы Гонконга»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге.

«Сегодня я подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия по оказанию давления на народ Гонконга», - объявил глава Белого дома журналистам.

Трамп пояснил, что подписанные им законодательные акты дают его администрации «новые мощные инструменты» для того, чтобы привлечь к ответственности китайских чиновников и организации, «причастных к уничтожению свободы Гонконга».

Кроме того, указ отменяет экономические привилегии для Гонконга. По словам президента США, теперь отношение Вашингтона к этому мегаполису будет «таким же, как и к материковому Китаю – никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта новых технологий». Трамп также объявил, что Штаты вводят «очень большие пошлины» в отношении КНР, уточнив, что все эти «воспитательные» меры связаны с решением Пекина ограничить автономию Гонконга, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 30 июня китайские власти на фоне новых протестов в Гонконге приняли закон об обеспечении национальной безопасности в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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