2020-07-15T02:07:19+03:00
Наука

МТКС изготовит четыре образца космических кораблей «Арго»

По предварительным оценкам, они обойдутся в $136 миллионов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разработками «Арго» занимается частная компания МТКСРазработками «Арго» занимается частная компания МТКСФото: пресс-служба Роскосмоса
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Частная российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) изготовит четыре образца многоразовых космических кораблей «Арго» за 136 миллионов долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что компания МТКС в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех» работает над проектом космического корабля, который станет достойной альтернативой Crew Dragon компании Илона Маска. Однако, как пояснили разработчики, российский грузовой космический корабль «Арго» будет отличаться от продукта SpaceX многим, но в первую очередь – стоимостью: созданный в России космический грузовик должен стать гораздо дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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