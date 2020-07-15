МТКС изготовит четыре образца космических кораблей «Арго»
Частная российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) изготовит четыре образца многоразовых космических кораблей «Арго» за 136 миллионов долларов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что компания МТКС в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех» работает над проектом космического корабля, который станет достойной альтернативой Crew Dragon компании Илона Маска. Однако, как пояснили разработчики, российский грузовой космический корабль «Арго» будет отличаться от продукта SpaceX многим, но в первую очередь – стоимостью: созданный в России космический грузовик должен стать гораздо дешевле.
ИСТОЧНИК KP.RU