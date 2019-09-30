2019-09-30T13:13:53+03:00
Общество

В России хотят создать космический корабль, дешевле, чем у Илона Маска

Уже известно название – «Арго»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Космический корабль, сделанный в России, может составить конкуренцию компании МаскаКосмический корабль, сделанный в России, может составить конкуренцию компании МаскаФото: пресс-служба Роскосмоса
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Частная российская компания работает над проектом космического корабля, который станет достойной альтернативой Crew Dragon компании Илона Маска. Разработки ведут в «Международные транспортные космические системы» (МТКС). Представители компании сообщили РИА Новости, их космический корабль будет отличаться от продукта SpaceX многи, в первую очередь стоимостью – российский корабль должен стать дешевле.

- Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех», - сообщили в МТКС.

Предполагается, что корабль будет доставлять грузы на МКС. Проект получил название «Арго», на судне с таким названием, согласно древней мифологии, отправлялись на поиски «золотого руна».

Сайт kp.ru писал, что 25 сентября на МКС отправился экипаж космонавтов. Впервые в космос попал представитель ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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