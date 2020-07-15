2020-07-15T06:22:50+03:00
Политика

Китай в ответ на закон США о Гонконге введет санкции против американцев

В МИД КНР заявили, что подписанный Трампом указ – это вмешательство во внутренние дела Поднебесной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китай осуждает принятие в США закона «Об автономии Гонконга» и намерен ввести ответные санкцииКитай осуждает принятие в США закона «Об автономии Гонконга» и намерен ввести ответные санкцииФото: REUTERS
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Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в свои дела и предупреждает, что любые попытки Соединенных Штатов помешать реализации закона о национальной безопасности в Гонконге обречены на провал. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Внешнеполитическое ведомство Китая также сообщило, что в ответ на подписанный президентом США Дональдом Трампом закон «Об автономии Гонконга» Пекин введет санкции против американских граждан и организаций, которые, по мнению КНР, имеют отношение к этому документу, «серьезно нарушающему международное право и основные нормы международных отношений».

«Гонконг – это специальный административный район Китая, дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться», - подчеркивается в заявлении МИД КНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник Трамп объявил, что подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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