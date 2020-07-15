Глава NASA надеется на сотрудничество с Россией в освоении Луны

15 Июль 2020 2020-07-15T06:18:30+03:00

Джеймс Брайденстайн подчеркнул, что у американского космического агентства «прочные» отношения с Роскосмосом

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Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в интервью агентству Reuters заявил, что он надеется на сотрудничество с Россией в изучении и освоении Луны в рамках американской программы Artemis («Артемида»).

При этом он подчеркнул, что у между NASA и Роскосмосом давно сложились «прочные» отношения, а у него самого – «хорошие отношения» с главой российской космической госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

«Так что я надеюсь, что есть возможности для того, чтобы мы продолжали сотрудничество (в рамках лунной программы Artemis – прим.ред.)», - отметил руководитель американского космического агентства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года Джеймс Брайденстайн сообщил, что Соединенные Штаты решили создать международную коалицию по изучению Луны.

Ранее глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что Россия не допустит приватизацию естественного спутника Земли, но при этом наша страна не собирается участвовать в лунной гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU