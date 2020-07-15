2020-07-15T06:18:30+03:00
В мире

Глава NASA надеется на сотрудничество с Россией в освоении Луны

Джеймс Брайденстайн подчеркнул, что у американского космического агентства «прочные» отношения с Роскосмосом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Директор NASA Джеймс БрайденстайнДиректор NASA Джеймс БрайденстайнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в интервью агентству Reuters заявил, что он надеется на сотрудничество с Россией в изучении и освоении Луны в рамках американской программы Artemis («Артемида»).

При этом он подчеркнул, что у между NASA и Роскосмосом давно сложились «прочные» отношения, а у него самого – «хорошие отношения» с главой российской космической госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

«Так что я надеюсь, что есть возможности для того, чтобы мы продолжали сотрудничество (в рамках лунной программы Artemis – прим.ред.)», - отметил руководитель американского космического агентства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года Джеймс Брайденстайн сообщил, что Соединенные Штаты решили создать международную коалицию по изучению Луны.

Ранее глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что Россия не допустит приватизацию естественного спутника Земли, но при этом наша страна не собирается участвовать в лунной гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобороны Азербайджана объявило об уничтожении военного объекта Армении
Глава NASA надеется на сотрудничество с Россией в освоении Луны
Китай в ответ на закон США о Гонконге введет санкции против американцев
В больнице скончалась одна из раненых при нападении с ножом в Норвегии
В Техасе зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
Трамп: Запрет на въезд в США из-за коронавируса будут действовать, пока мы его не отменим
В Норвегии неизвестный с ножом ранил трех человек
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
ВОЗ: За сутки в мире выявлено более 196 тысяч случаев заражения коронавирусом
Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании
Трамп: ЕС был создан, чтобы эксплуатировать США
МТКС изготовит четыре образца космических кораблей «Арго»
Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализован
Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 30 июля
Россияне стали вдвое реже покупать солнцезащитные средства
Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера
Роспотребнадзор назвал регионы, где дети реже болеют в летних лагерях
Власти США отменили решение по иностранным студентам
В Польше заявили о желании улучшить отношения с Россией
Цены на авиабилеты могут упасть на 30 процентов
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
В ОНК рассказали, как содержатся в СИЗО Фургал и Сафронов
Минфин объяснил приравнивание пультов для телевизоров к электронным сигаретам
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти
Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне «коронавирусными» граффити
Советник Трамп объяснил выход США из «бесполезных» международных организаций
Люди заселили Австралию на 22 тысячи лет раньше, чем считали ученые
Музыкальное приложение Spotify стало доступно в России