2020-07-15T10:33:26+03:00
В мире

Племянница Трампа назвала его социопатом и призвала к отставке

Мэри Трамп впервые дала интервью после выхода книги "Слишком много и никогда не хватает"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мэри Трамп в книге делится воспоминаниями о президенте СШАМэри Трамп в книге делится воспоминаниями о президенте СШАФото: REUTERS
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Племянница президента США, Мэри Трамп назвала своего дядю социопатом и призвала к отставке. Она впервые согласилась выступить публично.

До и во время написания книги "Слишком много и всегда не хватает" она избегала общения с прессой, чем еще больше подогрела интерес читателей. Ее книга быстро стала лидером по предзаказам через интернет, особенно, когда появилась информация, что Мэри раскроет "непристойные тайны" президента. Вторая часть книги получила название "Как моя семья создала самого опасного человека в мире".

Дочь Фреда Трампа, брата Дональда Трампа, дала интервью в программе "Доброе утро Америка" на ABC News. В эфир пока вышла только часть беседы. Полностью отснятый материал покажут 15 июля.

Мэри Трамп вспомнила, как навестила своего дядю в Овальном кабинете через несколько месяцев после его инаугурации, тогда он показался ей уставшим.

- Я тогда подумала, ему не следовало ввязываться в это,- сказала она.

Когда журналист спросил, что бы она сказала Трампу сегодня, она ответила:

- Уходи в отставку... Будучи глубоко извращенным укоренившимися проблемами семьи, дяде суждено было стать человеком, совершенно неспособным руководить этой страной, и опасно позволять ему это делать,- утверждает Мэри Трамп.

В книге она делится воспоминаниями, мнением о Дональде Трампе других членом семьи, а также публикует некие финансовые отчеты.

Администрация президента пыталась заблокировать выпуск книги, ссылаясь на то, что книга нарушает правила конфиденциальности, но суд встал на сторону Мэри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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