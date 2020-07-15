В Сеченовском университете выписали первых добровольцев после испытания вакцины от коронавируса

15 Июль 2020 2020-07-15T10:56:08+03:00

Добровольцами стали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Первую группу добровольцев, на которых испытали вакцину от коронавируса Центра Гамалеи, выписали 15 июля.

Этот этап исследований проходил в Сеченовском университете. Под наблюдением ученых добровольцы находились несколько недель, начиная от проверки до вакцинации, заканчивая оценкой их состояния уже после введения препарата.

Как сообщает "Интерфакс", у первой группы добровольцев после введения вакцины наблюдалась стандартная реакция после иммунизации - головная боль и повышение температуры, неприятные симптомы длились один день. Следующую группу добровольцев выпишут 20 июля.

Безопасность вакцины подтверждена, вторая фаза испытаний продлится до 28 июля, после чего разработчик, институт Гамалеи, подаст заявку на регистрацию препарата.

Разработчики вакцины считают, что делать прививку от коронавируса в российских больницах будут бесплатно. В Минздраве уточнили - вакцинация в стране является добровольной, никто насильно не сможет заставить прививаться.

ИСТОЧНИК KP.RU