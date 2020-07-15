2020-07-15T12:48:05+03:00
Общество

В Ростуризме рассказали, куда едут отдыхать россияне после снятия блокировки по коронавирусу

Пандемия коронавируса изменила туристические предпочтения людей, считают эксперты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юг России традиционно востребован у туристовЮг России традиционно востребован у туристовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростуризме рассказали, как изменились туристические предпочтения россиян после пандемии коронавируса. С 1 июля в России официально открыли турсезон, на дынный момент гостей готовы принимать в 74 регионах, здесь открыли санатории, гостиницы, отменили обязательную самоизоляцию для приезжих и справки об отсутствии Covid-19.

- По югу России спрос традиционно очень высокий, бронирование достигло уровня прошлого года,- рассказала в пресс-центре "Комсомольской правды" глава Ростуризма Зарина Догузова.- Южный берег Крыма - загрузка отелей уже под 90 процентов.

Но в этом году востребованы больше обычного оказались направления, не связанные с морским отдыхом - Карелия, Алтай, Байкал.

- Есть спрос на Калининград, очень востребовано оказалось Поволжье,- добавила Догузова. - Где предложение и нормальный ценник, там будет спрос.

Представители турфирм подтверждают, после самоизоляции люди меньше хотят провести отпуск на пляже.

- Они хотят увидеть красоту, больше походить, больше двигаться, выбирают более активный отдых, - рассказала Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас Туристик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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