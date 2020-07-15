В 74 регионах России возобновили внутренний туризм

15 Июль 2020 2020-07-15T12:19:19+03:00

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала в пресс-центре "Комсомольской правды" о новых направлениях для туристов

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С 1 июля в России открылся туристический сезон – путешествовать можно по регионам страны, отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию и справки об отсутствии коронавируса, открылись отели, санатории и музеи.

- В 74 регионах запустили туризм внутренний, да с учетом ограничений,- рассказала в ходе пресс-конференции в "Комсомольской правде" Зарина Догузова, руководитель Ростуризма. - Но пока нам все равно придется жить в условиях ограничений. Хотела б обратиться к туристам с просьбой быть аккуратными, соблюдать меры предосторожности, это делается для вашей безопасности.

Она сообщила, что задачей ведомства было сформировать доступные предложения от Калининграда до Владивостока.

- Мы движемся в этом направлении. Запустили доступные предложения в Бурятию, Хакассию. Есть много предложений по городам Большой Волги. Запускаем программу поездок в Алтайский край,- добавила она.

Чтобы сделать туры на Алтай доступнее, запускают чартерные рейсы. Зарина Догузова сообщила, что и сама проведет свой отпуск в августе в Алтае, это будет ее первый опыт отдыха в горах:

- Буду заниматься рафтингом, трекингом, активным, буду искать свой вход в шамбалу,- поделилась планами представительница Ростуризма.

ИСТОЧНИК KP.RU