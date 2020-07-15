15 Июль 2020 2020-07-15T12:39:49+03:00

В Киеве убили следователя СБУ, расследовавшего события в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Киеве нашли убитым следователя Службы Безопасности Украины по особо важным делам Романа Закладного, который занимался расследованием уголовных дел, связанных с государственной изменой, а также событиями в Донбассе.

Комментариев от руководства СБУ пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU