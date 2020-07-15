В Киеве убили следователя СБУ, расследовавшего события в Донбассе
Романа Закладного занимался уголовными делами, связанными с государственной изменой
В Киеве убили следователя СБУ, расследовавшего события в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве нашли убитым следователя Службы Безопасности Украины по особо важным делам Романа Закладного, который занимался расследованием уголовных дел, связанных с государственной изменой, а также событиями в Донбассе.
Комментариев от руководства СБУ пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU
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