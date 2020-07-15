Голикова рассказала, когда Россия возобновит авиасообщение с другими странами

15 Июль 2020 2020-07-15T15:21:27+03:00

С момента закрытия границ в России вывозными рейсами вернули 266 тысяч человек

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Вице-премьер Татьяна Голикова ожидает, что решение по возобновлению международных рейсов примут в ближайшее время.

Переговоры со странами ведутся на разных уровнях. Так, президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганов возможность возобновления обмена туристами. Главное условие - снижение заболеваемости коронавирусом. Разрешение на открытие границ должны давать в оперштабах на основании данных санитарных врачей.

- В Россию с момента закрытия границ вернулось более 266 тысяч наших граждан рейсами вывозного характера,- рассказала Татьяна Голикова в ходе совещания 15 июля. - И мы ведем работу по возобновлению авиационного сообщения на принципах взаимности и надеемся, что авиационные власти дадут ответ в ближайшее время.

В Ростуризме рассказали, что пандемия коронавируса повлияла на вкусы россиян - стал более востребован активный отдых. Туристы меньше хотят просто лежать на пляже - належались на самоизоляции дома, теперь им хочется двигаться, подниматься в горы, причем экскурсии выбирают те, что связаны с нахождением на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU