2020-07-15T14:53:52+03:00
Авто

Гироскутеры есть – а правил нет? Как обезопасить «модных» участников дорожного движения

Формально средства индивидуальной мобильности транспортными средствами не считаются, но могут развивать скорость до уровня автомобиля
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Как обезопасить «модных» участников дорожного движения.

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В Госавтоинспекции всерьез обеспокоены пробелом, который образовался в правилах дорожного движения. Несмотря на то, что с каждым днем называемые средства индивидуальной мобильности приобретают все большую популярность, их статус в ПДД все еще не закреплен. Об этом в эфире программы «Россия в движении» рассказал начальник управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан полковник полиции Ленар Габдурахманов. Он вышел на связь со студией на радио «Комсомольская правда», чтобы обсудить вопросы безопасности пешеходов с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.

С наступлением теплого времени года на улицах российских городов становится все больше пользователей популярных средств передвижения. Формально, все, кто передвигается на моноколесах или электро-самокатах, считаются пешеходами.

- Мы считаем, что это все-таки определенный пробел в правилах, потому что для таких участников дорожного движения, которые развивают скорость далеко не пешеходную (более 5 километров в час, а иногда и более 60 километров в час), просто необходима своя инфраструктура, - уверен Ленар Габдурахманов.

К сожалению, аварии с такими участниками дорожного движения совсем не редкость на российских дорогах. Только в республике Татарстан в прошлом году официально зарегистрировано 11 таких ДТП. Проблема в том, что эти «пешеходы на колесах» имеют право передвигаться как по тротуарам, так и по проезжей части, где могут представлять опасность как для других пешеходов, так и для самих себя.

- Зачастую у них нет абсолютно никакой защиты, как, например, каски, которая прописана правилами для велосипедистов.

- Мы считаем, что необходимо выделять таких участников дорожного движения в отдельную группу и именно для них прописывать правила: где и как они должны передвигаться по нашим дорогам.

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