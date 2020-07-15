Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России

15 Июль 2020 2020-07-15T15:02:24+03:00

Он оказался ниже, чем в других странах

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что летальность от коронавируса в России составила 2,3%. По ее словам, это значительно ниже, чем в других странах.

Голикова добавила, что в целом смертность за пять месяцев 2020 года не выросла по сравнению с прошлым годом.

Ранее в ходе совещания вице-премьер рассказала о разработке 26 российских вакцин от коронавируса. 17 из них считаются перспективными, некоторым исследовательским центрам уже удалось выйти на финальный этап испытаний, когда препарат проверяют на добровольцах. В ближайшее время вакцина от Центра "Вектор" получит разрешение на клинические испытания.

Голикова также отметила, что российские ученые не только занимались разработкой вакцины, но и активно исследовали сам вирус. Сейчас специалистам удалось выделить более 100 штаммов коронавируса.

- Но не следует ограничиться исследованием самого вируса и вакцин. Нужно изучить долгосрочное влияние на органы и системы организма, - заключила Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU