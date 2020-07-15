2020-07-15T16:25:57+03:00
Общество

Госдума во II чтении приняла закон о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвители

Правоохранители смогут доставлять утративших связь с реальностью задержанных не только в больницы, но и специальные вытрезвители
Ксения АНУФРИЕВА
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Госдума во II чтении приняла закон о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвителиГосдума во II чтении приняла закон о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвителиФото: Алексей ФОКИН
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Государственная дума России в среду, 15 июля, приняла во втором чтении проект закона, которые наделяет сотрудников полиции правом доставлять утративших связь с реальностью пьяных граждан не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе и платные. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Инициатива выходит в пакет с принятым в первом чтении законом о праве регионов создавать платные вытрезвители, которые до этого были упразднены в России с 2012 года.

В пояснительной записке к проекты нормативного акта говорится, что в соответствии с действующим законом полицейские могут отвозить граждан, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественных местах и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, только в больницы.

- Из-за этого в регионах, где вытрезвители созданы не на басе медицинских организацией, полицейские не могут изымать из общественных мест пьяных, которые не нуждаются в помощи врачей, - отметили авторы инициативы.

Закон должен устранить этот пробел и дать право стражам правопорядка доставлять пьяных в специализированные учреждения.

Напомним, что недавно ФАС предложила разрешить продажу спиртных напитков на автозаправках, в парках и санаториях, чтобы помочь продающим алкоголь организациям, значительно пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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