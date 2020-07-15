15 Июль 2020 2020-07-15T17:12:42+03:00

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С приходом пандемии коронавируса зарплаты россиян стали расти в два раза медленнее. Более половины работодателей (56%) уменьшили фонд оплаты труды.

А еще 28% планируют это сделать в ближайшее время. Только 23% смогли сохранить стабильность бизнеса и даже планируют повысить оплату сотрудникам.

Тем не мерее, по данным компании HeadHunter, зарплаты россиян с начала года постепенно растут. Показатель составил 3-4%.

Быстрее всего растут зарплаты в Северо-Кавказском и Сибирском ФО ( 5% и 4,1% соответственно). А вот самые низкие показатели на Дальнем Востоке и в СЗФО (0,2% и 0,4%).

Выгоднее всего работать в сфере IT, СМИ, рекламе, PR и продюсировании. По сравнению с прошлым годом зарплаты данных специалистов выросли на 8 процентов.

А вот в сферах здравоохранения, строительства и недвижимости, автомобильном бизнесе, розничной торговле и добывающей отрасли динамика составила всего 1%, пишет газета «Известия».

По итогам 2019 года российские мужчины зарабатывали в среднем на 27,9% больше женщин, следует из обзора, подготовленного для ООН правительством России, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU