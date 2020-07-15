Зарплаты россиян стали расти в два раза медленнее
С приходом пандемии коронавируса зарплаты россиян стали расти в два раза медленнее. Более половины работодателей (56%) уменьшили фонд оплаты труды.
А еще 28% планируют это сделать в ближайшее время. Только 23% смогли сохранить стабильность бизнеса и даже планируют повысить оплату сотрудникам.
Тем не мерее, по данным компании HeadHunter, зарплаты россиян с начала года постепенно растут. Показатель составил 3-4%.
Быстрее всего растут зарплаты в Северо-Кавказском и Сибирском ФО ( 5% и 4,1% соответственно). А вот самые низкие показатели на Дальнем Востоке и в СЗФО (0,2% и 0,4%).
Выгоднее всего работать в сфере IT, СМИ, рекламе, PR и продюсировании. По сравнению с прошлым годом зарплаты данных специалистов выросли на 8 процентов.
А вот в сферах здравоохранения, строительства и недвижимости, автомобильном бизнесе, розничной торговле и добывающей отрасли динамика составила всего 1%, пишет газета «Известия».
По итогам 2019 года российские мужчины зарабатывали в среднем на 27,9% больше женщин, следует из обзора, подготовленного для ООН правительством России, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU